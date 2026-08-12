РФ атаковала Киевщину ударными дронами, загорелись склады. Фото:

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Російська Федерація завдала нових ударів по Київщині.

У середу, 12 серпня загарбники спрямували по столичному регіону ударні реактивні безпілотники. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Наразі відомо про постраждалого 65-річного чоловіка. У пораненого діагностували осколкові поранення та госпіталізували до лікарні.

Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Більш детальна інформація згодом, — додав голова ОВА.

Нагадаємо, 12 серпня російські окупанти завдали чергового удару по спальному району Запоріжжя. Під російським ударом опинився один з торгових центрів мережі «Епіцентр», де триває масштабна пожежа. Попередньо відомо, що минулося без постраждалих.