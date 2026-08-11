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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Києву 11 серпня, фото: ДСНС

Рашисти атакували балістикою Київ — є влучання на території дитячої лікарні (ФОТО, ВІДЕО)

11 сер 2026, 08:25
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Росіяни в ніч на сьогодні, 11 серпня, здійснили черговий обстріл Києва балістичними ракетами.

Сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу, — розповіли у ДСНС. — На щастя діти та медики перебували в укритті. Без жертв та постраждалих.

Крім того, за іншою адресою у Києві сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Її локалізували на площі 1200 кв. м, а згодом повністю ліквідували. Виявлено одну постраждалу внаслідок влучання особу і передано медикам.

На місці продовжують працювати рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наслідки ракетного удару по Києву 11 серпня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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