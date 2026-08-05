РФ розгорне у Брянській області підрозділ КНДР з балістикою для обстрілу України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215445-rf-rozgorne-pidrozdil-kndr-z-120-raketamy-u-voronezkiy-oblasti-gur.html

Ракурс

Країна-агресор Росія розгорне підрозділ КНДР з балістикою для обстрілу України.

Російське командування планує розгорнути на території Воронезької області шість пускових установок та 120 ракет із Північної Кореї. Підрозділ чисельністю близько 90 північнокорейських військових планують розгорнути у складі російської 112-ї ракетної бригади. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив в ексклюзивному інтерв’ю Reuters.

Пхеньян вже відправив у Росію партію з 40 ракет КН-23/КН-24 та особовий склад, але конфігурація розгортання та загальна кількість ракет будуть остаточно узгоджені на переговорах на вищому рівні наступного місяця, — зазначив він.

Представник ГУР додав, що у період з 2023 по 2025 рік КНДР відправила Росії 150 балістичних ракет.

Нагадаємо, 31 липня агенція Reuters поінформувала, що російські окупанти використали північнокорейську ракету під час удару по селу Радушне біля Кривого Рогу, де загинули п’ятеро членів однієї родини. Попередні дані вказують, що це була ракета вироблена в Північній Кореї. Це стало першим випадком застосування такого озброєння армією РФ майже за рік.

Застосування північнокорейських ракет може свідчити про появу нового запасу озброєння, який Москва використовує на тлі посилення ракетних атак.