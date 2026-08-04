Росіяни вдарили ракетами по передмістю Одеси. Фото:

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Країна-агресор Росія 4 серпня завдала ударів по Одесі.

Окупанти цинічно вдарили ракетами по передмістю міста. Були влучання по людному місцю біля ринку. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Це чоловіки 42, 45, 81 років. Лікарі попередньо оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Пораненим надають всю необхідну допомогу.

На місці обстрілу працюють екстрені служби. Уточнюється інформація про постраждалих та наслідки атаки.

Нагадаємо, 4 серпня внаслідок російської атаки БпЛА у місті Білгород-Дністровський Одеської області постраждали двоє людей. Обстрілами був зруйнований приватний житловий будинок.