Російські війська завдали ракетного удару по Одещині, є жертва та поранені. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Одещині.

Вдень у вівторок, 14 липня, окупанти спрямували дві ракети по житлових масивах Одеського району. На місці влучання на місці влучання загинула 69-річна жінка. Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Про це Одеська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Також зруйновані два житлових будинки, вибито скління, пошкоджено дах, фасади та паркани ще у трьох приватних домоволодіннях.

Наразі на місці обстрілу працюють правоохоронці, які документують воєнні злочини росіян. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює управління СБУ в Одеській області. Розпочато досудове розслідування за (ч. 2 ст. 438) (воєнний злочин, що спричинив загибель людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 липня російські загарбники вдарили по Очакову з реактивної системи залпового вогню. Поранень зазнали восьмеро осіб. Госпіталізувати довелося п’ятьох з них. Троє жінок отримали медичну допомогу на місці. Пошкоджено медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних будинків та сім автомобілів.