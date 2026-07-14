Армія РФ вдарила по Очакову з РСЗВ. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації обстріляв Очаків на Миколаївщині.

У вівторок, 14 липня, окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню. Поранень зазнали восьмеро осіб. Госпіталізувати довелося п’ятьох з них. Троє жінок отримали медичну допомогу на місці. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Російський обстріл пошкодив медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних будинків та сім автомобілів.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по селищу Слатине на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка, а ще четверо осіб постраждали.

Пошкоджені десятки приватних будинків та господарських споруд. Попередньо відомо, що під завалами ще можуть перебувати люди.