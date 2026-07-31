«Шахед» атакував «Нову пошту» на Вінниччині, є постраждалий. Фото:

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Російська окупаційна армія завдала удару по Вінницькій області.

У п’ятницю, 31 липня, російський безпілотник вдарив по відділенню «Нової Пошти». Постраждали п’ятеро осіб. У стані середньої важкості перебуває у стані середньої важкості. Четверо осіб зазнали легких поранень. Усі служби працюють на місцях. Про це глава Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила у Telegram.

Також вранці ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по промисловому секторі в Сумах. Як поінформував голова Сумської ОВА Олег Григоров, на місцях влучань спалахнули масштабні пожежі й зафіксовані значні пошкодження.

Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих і постраждалих. Люди вчасно зреагували на попередження та перебували в укриттях.

Нагадаємо, 31 липня російські загарбники завдали удару по аграрному підприємству на Житомирщини. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та соціальні об'єкти. Внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.