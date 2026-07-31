Росія вночі 31 липня атакувала Україну 255 безпілотниками. Фото: ОВА

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Країна-агресор Росія 31 липня атакувала Україну 255 безпілотниками.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі й реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Орла й Курська, а також окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Відбивали повітряну атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО знешкодила 195 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 22 дрони-камікадзе влучили на 14 локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

У передмісті Харкова росіяни атакували дроном поштовий термінал. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок влучання загорівся вантажний автомобіль. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. За інформацією очільника ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки були пошкоджені будівлі та нежитлові приміщення. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 30 липня внаслідок російського удару по Павлограду Дніпропетровської області загорілися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина. Постраждали п’ятеро осіб. Серед поранених двоє дітей — хлопці 11 та 14 років.