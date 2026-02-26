Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Редагувати
Наслідки нічної атаки російських військ. Фото: ОВА

Близько 20 житлових будинків пошкоджені на Вінничині внаслідок атаки РФ

26 лют 2026, 10:26
999

Вінницька область вночі 26 лютого зазнала масованої нічної атаки з боку армії Росії.

Внаслідок обстрілу у регіоні пошкоджені майже 20 житлових будинків. В оселях вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. У деяких приміщеннях лопнули стіни. Відомо про постраждалу жінку, якій вже надають необхідну допомогу. Про це Вінницька обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Повітряні сили Збройних сил України інформували про ворожі БпЛА та ракети, які рухалися на Вінницьку область вночі під час масованої атаки.

Наслідки нічної атаки російських військ. Фото: ОВА

Наслідки нічної атаки російських військ. Фото: ОВА

Наслідки нічної атаки російських військ. Фото: ОВА

Наслідки нічної атаки російських військ. Фото: ОВА

Наслідки нічної атаки російських військ. Фото: ОВА

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого армія РФ атакувала регіони України ракетами та ударними безпілотниками. На Харіківщині, в Запоріжжі та Кривому Розі постраждали щонайменше 23 осіб. У Києві внаслідок обстрілу була пошкоджена дев’ятиповерхівка в Дарницькому районі, а також виникли пожежі в Печерському та Голосіївському районах.

А в Полтавській області майже 20 тис. споживачів залишилися без світла після нічної російської атаки. Також були пошкоджені обʼєкти промислового підприємства.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів