Вінницька область вночі 26 лютого зазнала масованої нічної атаки з боку армії Росії.

Внаслідок обстрілу у регіоні пошкоджені майже 20 житлових будинків. В оселях вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. У деяких приміщеннях лопнули стіни. Відомо про постраждалу жінку, якій вже надають необхідну допомогу. Про це Вінницька обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Повітряні сили Збройних сил України інформували про ворожі БпЛА та ракети, які рухалися на Вінницьку область вночі під час масованої атаки.

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого армія РФ атакувала регіони України ракетами та ударними безпілотниками. На Харіківщині, в Запоріжжі та Кривому Розі постраждали щонайменше 23 осіб. У Києві внаслідок обстрілу була пошкоджена дев’ятиповерхівка в Дарницькому районі, а також виникли пожежі в Печерському та Голосіївському районах.

А в Полтавській області майже 20 тис. споживачів залишилися без світла після нічної російської атаки. Також були пошкоджені обʼєкти промислового підприємства.