Россияне обстреляли больницу в Херсоне Фото:

Оккупанты ударили по больнице в Херсоне, есть раненые

12 мар 2026, 14:01
999

Армія Російської Федерації обстріляла одну з лікарень.

У четвер, 12 березня, окупанти атакували медичний заклад близько 10.00. Внаслідок обстрілу постраждали 21-річний хлопець, 22-річна дівчина та 60-річний чоловік. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Госпіталізувати довелося старшого чоловіка. А молодим хлопцю та дівчині надали медичну допомогу і призначили амбулаторне лікування.

Також цієї ночі окупанти безпілотниками обстріляли житловий будинок у Любимівці. Оселя повністю згоріло, постраждали двоє осіб. Медики надали їм допомогу на місці.

Нагадаємо, 11 березня російський ударний безпілотник атакував маршрутку в Дніпровському районі Херсона. Постраждали 20 осіб, багато з них мають важкі травми. Госпіталізували шістьох жінок та трьох чоловіків.

Источник: Ракурс


