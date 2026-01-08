Российская армия обстреляла кафе в Херсоне, есть погибшие и раненые. Фото:

Російська армія обстріляла кафе у середмісті Херсона й вбила цивільних.

У четвер, 8 січня, близько 12.20 загарбники вдарили з артилерії по одному з кафе, що розташоване у середмісті Херсона. Попередньо відомо, що двоє людей загинули. Ще троє осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі тривають заходи з встановлення інших потерпілих. Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Також сьогодні, близько 11.30, загарбники скинули вибуховий пристрій із дрона на автомобіль поблизу села Тараса Шевченка. Внаслідок атаки загинув 63-річний чоловік. Також поранення дістали двоє осіб, які перебували в машині.

У прокуратурі зазначили, що документувати воєнні злочини, які вчинили російські військовослужбовці. За сьогоднішніми атаками розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 січня російський FPV-дрон атакував службове авто правоохоронців у Пологівський районі. Безпілотник влучив у поліцейський автомобіль, коли той рухався по автодорозі у Воздвижівці. Внаслідок атаки отримали поранення троє осіб.