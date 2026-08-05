Компанії Puma, INTERTOP та LIQUI MOLY також заявили про знищення своїх складів. Фото:

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Ракурс

Російські ракетні удари по Києву та Київській області вночі 5 серпня призвели до знищення складів низки компаній.

Так, внаслідок обстрілів РФ було знищено головний логістичний склад інтернет-магазину INTERTOP Ukraine, який безперебійно працював із 2009 року. Разом зі складом було втрачено значну частину товарних запасів, логістичну інфраструктуру та обладнання. Про це INTERTOP повідомив у Facebook.

Також внаслідок атаки знищено логістичний комплекс з товарами бренду Puma. Компанія в Instagramпоінформувала, що команда PUMA Ukraine не постраждала. Однак найближчими тижнями, а ймовірно й місяцями, в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA.

Крім того, російські загарбники вночі атакували центральний склад продукції компанії LIQUI MOLY Ukraine — мережі офіційних дистриб’юторів німецького бренду LIQUI MOLY, який виробляє автомобільні мастила, технічні рідини, присадки та автохімію. Продукція бренду виготовляється в Німеччині та продається у понад 150 країнах світу.

Компанія у Facebook заявила, що робота над відновленням поставок уже стартувала. Наразі відбувається активне перегруповання та налагодження нових шляхиів доставки.

Унаслідок ворожої атаки було втрачено й склад запасних частин та супутніх товарів компанії «Тойота-Україна». Toyota у Facebook поінформувала, що вже реалізовується комплекс заходів для відновлення логістичних процесів та забезпечення стабільного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні.

Список брендів, які постраждали внаслідок нічного російського обстрілу:

NOVUS;

«Нова Пошта»;

ROZETKA;

«Фоззі Груп»;

Сільпо;

«Епіцентр-К»;

«INTERTOP»;

PUMA;

Liqui Moly Ukraine;

«БРОКБРІДЖ»;

завод «Пластмас»;

«Рабен Україна»;

«Євробетон».

Toyota

І це лише ті бренди, про які відомо наразі.

Нагадаємо, російський нічний обстріл 5 серпня вивів з ладу головний логістичний центр NOVUS, з якого щодня відправляли продукти та товари до магазинів мережі по всій Україні. Після ударів центр повністю зупинив роботу.