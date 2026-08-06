РФ вночі запустила по Україні чотири ракети та 101 дрон. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вдарила по Україні дронами та ракетами.

У ніч на 6 серпня ворог запустив з окупованого Криму дві протикорабельні ракети «Онікс» та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Крім того, з окупованих Донецька та Гвардійського летів 101 ударний БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 66 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Ще 29 БпЛА та одна ракета влучили на 18 локаціях, а уламки впали на п’яти локаціях. Решта ракет цілей не досягла.

У Запорізькій області росіяни керованими авіабомбами ударили по Юліївці. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував у Telegram, що постраждали четверо осіб. Стан 51-річної жінки та 52-річного чоловіка медики оцінюють, як середній. Незначні травми отримали жінки 84 та 86 років.

На Одещині, як поінформували в обласній військовій адміністрації, постраждав торговельний суховантаж під прапором Гвінея Бісау, завантажений українською пшеницею. Внаслідок російського обстрілу на судні спалахнула пожежа та був пошкоджений корпус. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Екіпаж евакуювали на берег.

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня росіяни атакували приватні будинки у Балаклії на Харківщині. В одному зі знищених будинків загинула жінка, а в іншому — чоловік і жінка.