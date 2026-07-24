В Черниговской области частично исчезло электроснабжение, фото: ChatGPT

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На Чернігівщині частина споживачів залишилися без світла внаслідок російської атаки.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Внаслідок влучання в енергооб'єкт знеструмлено близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Чернігів. Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання, — вказано в повідомленні.

Варто додати, що вчора, 23 липня, протягом доби також були удари по енергетиці області. Так, пізно ввечері прес-служба «Чернігівобленерго» повідомляла про знеструмлення понад 70 тис. абонентів у Чернігові, а також Чернігівському і Корюківському районах внаслідок російської атаки на енергооб'єкт.

Крім того, за повідомленнями Чернігівської ОВА, пізно ввечері російський дрон типу «герань» атакував АЗС у Мені — там виникла пожежа, яку вже загасили.