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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 13 серпня, атакували Чернігівщину.
Виникли пожежі, постраждала дитина. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Чернігівському районі внаслідок падіння ворожих БпЛА загорілися господарча будівля, автозаправна станція та суха рослинність. 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес;
- у Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.
Всі осередки займань ліквідовано.