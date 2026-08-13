Последствия ночной атаки рашистов на Черниговщине, фото: ГСЧС

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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 13 серпня, атакували Чернігівщину.

Виникли пожежі, постраждала дитина. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

у Чернігівському районі внаслідок падіння ворожих БпЛА загорілися господарча будівля, автозаправна станція та суха рослинність. 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес;

у Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.

Всі осередки займань ліквідовано.