Россияне атаковали одно из гражданских предприятий Ровенщины, фото: Google Maps

Рашисты атаковали гражданское предприятие в Ровенской области, есть повреждения — ОВА

27 мая 2026, 10:46
Російські загарбники сьогодні, 27 травня, вранці атакували Рівненщину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Внаслідок повітряної атаки ворога ушкоджень зазнало одне з цивільних підприємств. Люди не постраждали, — розповів він. — На місці працюють представники відповідних служб.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 27 травня атакували Україну загалом 163 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

