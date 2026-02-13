Новости
Ракурс
Ровенская область подверглась дроновой атаке, есть раненый. Фото:

Российские дроны атаковали Ровенщину — есть раненый и разрушения

13 фев 2026, 17:24
Армія Російської Федерації атакувала Рівненську область.

З самого ранку, 13 лютого, понад п’ять годин повітряна тривога тривала у Сарненському районі, а дещо менше сирени лунали у Вараському та Рівненському районах. Українські військові збили кілька повітряних цілей ворога. Про це голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

Дронова атака продовжилася по обіді й тривала близько чотирьох годин. Внаслідок нальоту дронів в одному з районів області було пошкоджено кілька господарчих будівель та магазин. Поранення дістав один із місцевих жителів, його госпіталізували.

Наразі усі служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 13 лютого росіяни масовано атакували Одесу та область ударними БпЛА, внаслідок чого загинула одна людина, ще шестеро постраждали. В одному з місцевих автосалонів спалахнула масштабна пожежа на площі майже 2 тис. кв. м — горіли СТО, гаражні бокси та малярний цех.

