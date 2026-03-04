Российский «шахед» попал в пассажирский поезд в Николаеве. Фото: Алексей Кулеба

https://racurs.ua/n212407-rossiyskiy-shahed-popal-v-passajirskiy-poezd-v-nikolaeve-foto.html

Ракурс

Росіяни атакували безпілотником обʼєкт транспортної інфраструктури у Миколаєві.

Внаслідок атаки дронів-камікадзе типу «Шахед» виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізували. На місці події працюють всі відповідні служби. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 4 березня повідомив у Telegram.

У мережі вже з’явилися наслідки атаки. На кадрах видно, що пошкоджено пасажирський потяг.

Очільник ОВА додав, що розцінює як допомогу ворогу діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали в мережу наслідки атаки. Кім пообіцяв, що будуть відповідні дії.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич поінформував, що не виявлено пошкоджень у житловому секторі.

Міністр розвитку громад Олексій Кулеба повідомив, що у Миколаєві ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. Поранення дістав співробітника «Укрзалізниці». Йому вже надана вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 2 березня у Дніпропетровській області російські загарбники вдарили дроном по одному з вагонів цивільного приміського поїзда «Укрзалізниці», який перебував у русі. Поранення дістали 10 осіб. У постраждалих діагностували здебільшого осколкові поранення та контузії. Двох з них прооперували.