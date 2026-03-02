Новую крылатую ракету начала применять Россия для обстрелов Украины. Фото:

Нову крилату ракету почала застосовувати Росія для обстрілів України.

Це озброєння під назвою «Изделие-30» має розмах крил близько 3 м, бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1 тис. 500 км. Росіяни вже били цими ракетами по Україні наприкінці 2025 року. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 2 березня повідомило у Telegram.

ГУР ідентифікувало виріб як розробку ОКБ «Звезда», що входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Встановлений піроклапан пневматичної системи є ідентичним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет типу Х-101, Х-55, Х-555.

З’ясувалося, що ключові складові навігаційної системи містять компоненти виробників США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів. А окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 розроблений росіянами.

Нагадаємо, у січні ГУР інформувало, що характеристики нового російського реактивного ударного дрона «Герань-5» розкрила ГУР. Цей БпЛА нагадує іранський Karrar, а більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших «Гераней». Росіяни вже опрацьовують можливість запуску цього безпілотника зі штурмовика Су-25.