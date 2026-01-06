Россияне поразили объект инфраструктуры в Кривом Роге. Фото:

https://racurs.ua/n211291-rossiyane-porazili-obekt-infrastruktury-v-krivom-roge.html

Ракурс

Російська армія 6 січня атакувала балістикою Дніпропетровську область.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу було уражено об'єкт інфраструктури. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав. Про це голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Кривий Ріг вибухи, балістика. Бережіть себе та своїх близьких, — написав посадовець.

Тим часом Дніпропетровська ОВА поінформувала, що минулої доби противник обстрілював Нікополь, Червоногригорівську, Покровську і Марганецьку громади. Ворог застосовував артилерію та FPV-дрони. Внаслідок обстрілів були пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто, господарська споруда. Ще одна споруда була повністю знищена.

А у Васильсківській громаді Синельниківського району російський дрон понівечив приватну оселю, господарську споруду й газогін.

Нагадаємо, 5 січня росіяни завдали цілеспрямованого удару по американському підприємству у Дніпрі. Цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії «Bunge». Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту.