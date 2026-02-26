РФ ночью нанесла массированный удар по Украине ракетами и БпЛА. Фото:

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі 26 лютого завдала масованого удару по Україні.

У Харківській області зафіксовані влучання у Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста, а також у селі Рай-Оленівка Харківського району. Виникли дві пожежі — горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Попередньо відомо про 14 постраждалих, серед поранених є дитина. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки.

У Запоріжжі, як поінформував голова ОВА Іван Федоров, внаслідок нічної атаки пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі. Відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста. Наразі відомо про сімох постраждалих.

За інформацією ДСНС, в Запоріжжі в одній девʼятиповерхівці горіли квартири на сьомому та восьмому поверхах. В іншому будинку були пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння. У торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м, також влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

У Кривому Розі внаслідок російського удару почалася пожежа в будинку. Дні петровська обласна військова адміністрація повідомила про поранення 89-річного чоловіка та 82-річної жінки.

Нагадаємо, 24 лютого російські загарбники завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району. З-під завалів одного зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла трьох людей. За іншою адресою був пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Там вивільнили з-під завалів тіло людини.