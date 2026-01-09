Россия подтвердила удар «Орешником» по Украине. Фото:

Армія РФ атакувала Україну балістичним комплексом «Орєшник».

Ворожий обстріл у ніч проти 9 січня був «відповіддю» на «атаку України» на резиденцію президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це Міністерство оборони Росії повідомило у Telegram.

Сьогодні вночі у відповідь на терористичну атаку київського режиму по резиденції президента Російської Федерації […], Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності «Орєшник», — йдеться у заяві ворога.

Також росіяни заявили, що били безпілотниками по «критично важливих об'єктах на території України».

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в тому, що у ніч на 29 грудня 91 український безпілотник начебто намагався атакувати державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Новгородській області. Тоді в Москві заявили, що вже визначили об'єкти, по яких агресор ударить у відповідь.

Київ спростував тоді заяву Москви про таку «дронову атаку», бо російська сторона не підтвердила свою заяву жодними прийнятними доказами.

А президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Україна начебто атакувала резиденцію диктатора.