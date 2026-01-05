Дональд Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Володимира Путіна. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211247-tramp-zayavyv-scho-ne-viryt-v-ataku-ukrayiny-na-rezydenciu-putina.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп не повірив у вигадку Москви про атаку України на резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

Американський лідер на борту літака Air Force One спілкувався з журналістами. У ході розмови йому нагадали, що він був дуже злий на президента України Володимира Зеленського, якщо це безпосередньо він організував атаку на резиденцію Путіна. Однак Трамп зізнався, що не вірить у цю атаку. Про це пише Reuters.

Я не вірю, що цей удар було завдано, — заявив президент Сполучених Штатів.

Представники медіа запитали, що глава РФ йому сказав про цю атаку й чому він відразу публічно це прокоментував під час виступу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Тому що в той момент ніхто не знав. Я маю на увазі, що я почув про це вперше… Він сказав, що його будинок зазнав нападу. Тепер коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося. Але це було перше, що ми почули про це, — відповів Трамп.

Також господар Білого дому нагадав, що США за адміністрації його попередника Джо Байдена виділили Україні 350 млрд дол., але більша частина цих грошей вже повернута до Америки. завдяки угоді про видобуток українських корисних копалин.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у ніч на 29 грудня 91 український безпілотник начебто намагався атакувати державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Новгородській області.

У Москві заявили, що вже визначені об'єкти, по яких Росія ударить у відповідь, та час цієї атаки. Також наголошувалося, що Кремль не має наміру після цього виходити із мирного процесу, але «перегляне переговорну позицію».

Президент України Володимир Зеленський спростував заяву Москви про «дронову атаку» на резиденцію Путіна. А глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що поширення подібної дезінформації є частиною російської пропаганди, бо Москва

Джерело: Reuters