Росія не надала жодних переконливих доказів атаки України на резиденцію Володимира Путіна. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211182-ataky-na-rezydenciu-putina-ne-bulo-rosiya-ne-nadala-dokaziv-sybiga.html

Ракурс

Росія не надала жодних переконливих доказів атаки України на резиденцію Володимира Путіна

Москва вже мовчить майже добу, бо ця інформація є фейком. Поширення подібної дезінформації є частиною російської пропаганди. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соціальній мережі Х.

Минув майже день, а росія досі не надала жодних переконливих доказів своїм звинуваченням України в нібито «нападі на резиденцію Путіна». І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було, — йдеться у повідомленні.

Дипломат наголосив, що українське міністерство «розчароване та стурбоване» заявами еміратської, індійської та пакистанської сторін, які «висловлювали свою стурбованість щодо нападу, якого так і не сталося».

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у ніч на 29 грудня 91 український безпілотник начебто намагався атакувати державну резиденцію глави РФ Володимира Путіна у Новгородській області.

У Москві заявили, що вже визначені об'єкти, по яких Росія ударить у відповідь, та час цієї атаки. Також Кремль не має наміру після цього виходити із мирного процесу, але «перегляне переговорну позицію».

Президент України Володимир Зеленський спростував заяву Лаврова про «дронову атаку» на резиденцію Путіна. Він вважає, що таким чином Москва намагається завадити переговорному процесу, а також готує ґрунт для удару по урядових будівлях у Києві.