Путін наказав російським військам продовжувати наступ на Запоріжжя. Карта: DeepState

Російська армія отримала наказ продовжити спроби з просування у Запорізькій області.

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм військам продовжувати окупацію Запорізької області та наступати на Запоріжжя. Також диктатор заявив, що загарбники нібито виконують поставлені перед ними завдання у регіоні. Про це російський президент заявив 29 грудня під час наради щодо війни в Україні, пише «Інтерфакс».

Під час наради командувач російського угруповання «Дніпро» Михайло Теплинський почав розповідати, що окупанти начебто знаходяться за 15 км від південної околиці обласного центру.

Звичайно, найближчим часом необхідно продовжити наступ спільно з угрупованням «Восток» зі звільнення Запоріжжя, — відповів йому Путін.

Водночас керівник Генерального штабу ЗС Росії Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення села Лук’янівське і «вуличні бої» в місті Оріхів.

Нагадаємо, 29 грудня аналітичний проект DeepState заявив, що Сили оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя Запорізької області. Однак фахівці кажуть, що подальша оборона міста стає дуже складною через рельєф місцевості — населений пункт розташований у низовині. Це ускладнює заведення підрозділів у цей населений пункт. Росіянам це теж заважає заводити війська в місто, але їм на це байдуже через переважаючі сили.

