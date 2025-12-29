Проект DeepState пояснив подальшу складність оборони Гуляйполя. Карта: DeepState

Українські військові продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя у Запорізькій області.

Місто перебуває повністю у сірій зоні, бо росіяни, як і підрозділи Сил оборони, присутні практично всюди. В одному підвалі можуть бути українські бійці, а в сусідньому — окупанти. У відкриту діють лише штурмові групи, яких у противника значно більше. Це дозволяє ворогу зняти відео в центрі Гуляйполя з прапором. Про це аналітичний проект DeepState 29 грудня повідомив у Telegram.

Як стверджують фахівці, подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості, бо Гуляйполе розташоване в низовині. Це ускладнює заведення підрозділів у цей населений пункт. Росіянам це теж заважає заводити війська в місто, але їм на це байдуже через переважаючі сили.

Незважаючи на важкі бої за місто та його околиці, не варто забувати про те, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за Гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ, бо «підготовлені рубежі» виявилися не підготовлені, — пишуть аналітики.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState заявляли про загрозу втрати Гуляйполя через саботаж окремих офіцерів102-ї окремої бригади територіальної оборони, які підбурюють підопічних бійців до СЗЧ. А командування та військові часто не знають реальної обстановки у сусідніх батальйонах, вважаючи, що сусіди тримають оборону, тоді як ті вже можуть перебувати за межами області.