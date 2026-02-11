Новини
ЗСУ зачистили від росіян село Косівцеве. Скріншот з відео

ЗСУ зачистили від росіян село Косівцеве на Запоріжжі (ВІДЕО)

11 лют 2026, 17:53
999

ЗСУ зачистили від армії РФ село Косівцеве у Запорізькій області.

Ворожих солдатів з населеного пункту, який знаходиться на Гуляйпільському напрямку, вибивали бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України. Про це 11 лютого повідомляється на сторінці полку у Facebook.

33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції село Косівцеве, Запорізька область вичищено від російських окупантів, — йдеться в повідомленні.

Наразі цей населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Нагадаємо, днями російські загарбники намагалися встановити свій прапор у селі Придорожнє Запорізького району. Однак бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України провели зачистку села й наразі ворожі солдати відсутні у цьому населеному пункті.

Джерело: Ракурс


