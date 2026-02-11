Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ зачистили від росіян село Косівцеве. Скріншот з відео
ЗСУ зачистили від армії РФ село Косівцеве у Запорізькій області.
Ворожих солдатів з населеного пункту, який знаходиться на Гуляйпільському напрямку, вибивали бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України. Про це 11 лютого повідомляється на сторінці полку у Facebook.
33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції село Косівцеве, Запорізька область вичищено від російських окупантів, — йдеться в повідомленні.
Наразі цей населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.
Нагадаємо, днями російські загарбники намагалися встановити свій прапор у селі Придорожнє Запорізького району. Однак бійці 33-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних сил України провели зачистку села й наразі ворожі солдати відсутні у цьому населеному пункті.