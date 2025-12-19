Карта: DeepState

Загроза втрати Гуляйполя у Запорізькій області існує через саботаж окремих офіцерів.

Через дії окремих офіцерів 102-ї окремої бригади територіальної оборони (ОБр ТрО) та неузгодженість дій існує загроза втрати міста. Група офіцерів бригади підбурює підопічних бійців до СЗЧ. А командування та військові часто не знають реальної обстановки у сусідніх батальйонах, вважаючи, що сусіди тримають оборону, тоді як ті вже можуть перебувати за межами області. Про це 19 грудня OSINT-проект DeepState повідомив у Telegram.

Також аналітики запевняють, що командири рот натомість намагаються власним прикладом утримати бійців на позиціях. Є інформація про поранених ротних, які залишаються на бойових позиціях.

Зазначається, що стабілізувати фронт на цьому напрямку намагаються 1-й, 225-й та 33-й окремі штурмові полки, а також батальйонна тактична група 154-ї механізованої бригади та 25-й прикордонний загін.

Але це все не матиме сенсу, якщо не буде бригади, яка зможе тримати дану ділянку. Понесені в кінці листопада втрати у штурмових військах в рази перевищують ті, якби підрозділи узгоджували відхід, — пишуть в DeepState.

Аналітики зазначили, що паралельно окупанти розгорнули інформаційну кампанію — активістам та родичам військових розсилають фейкові відео російського виробництва. На кадрах показано, що начебто є місце бійкам між українським військовими. Насправді ж конфлікт імітують російські актори.

Нагадаємо, на початку грудня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що російська пропаганда активно поширює фейки про те, що ворог нібито контролює село Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Ці інформаційні вкиди окупантів, як стверджує командування, не відповідають дійсності.