Ракурс

Сили оборони України стабілізували фронт у районі Гуляйполя.

Українські захисники, а саме 33-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи ЗСУ, зупинили російські штурми біля міста та повернули контроль над цієї ділянкою фронту. Про це Сили оборони Півдня 28 листопада повідомили у Facebook.

Біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований, — йдеться у повідомленні.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що на Гуляйпільському напрямку було відбито 20 російських атак поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та в бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що армія РФ зайшла у фланг Сил оборони біля Гуляйполя. На цьому напрямку проводилося перегрупування військ, але один з підрозділів відійшов неузгоджено та залишив відкритим фланг оперативної побудови.