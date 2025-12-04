Ракурсhttps://racurs.ua/
Село Добропілля перебуває під контролем ЗСУ, скріншот відео
Російська пропаганда поширює фейки про нібито захоплення Добропілля біля Гуляйполя — Генштаб (ВІДЕО)
Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки про те, що рашисти нібито контролюють село Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.
Ці інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, — наголосили у Генштабі.
Зазначається, що в ході контрдиверсійних заходів:
- ще на підході до населеного пункту було знищено три військовослужбовці противника;
- ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше.
Також Генштаб опублікував відео з українськими військовими 33-го окремого штурмового полку.