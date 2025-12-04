Новини
Ракурс
Село Добропілля перебуває під контролем ЗСУ, скріншот відео

Російська пропаганда поширює фейки про нібито захоплення Добропілля біля Гуляйполя — Генштаб (ВІДЕО)

4 гру 2025, 15:00
999

Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки про те, що рашисти нібито контролюють село Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

Ці інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, — наголосили у Генштабі.

Зазначається, що в ході контрдиверсійних заходів:

  • ще на підході до населеного пункту було знищено три військовослужбовці противника;
  • ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше.

Також Генштаб опублікував відео з українськими військовими 33-го окремого штурмового полку.

Джерело: Ракурс


