Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Село Доброполье находится под контролем ВСУ, скриншот видео

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы захвате Доброполья возле Гуляйполя — Генштаб (ВИДЕО)

4 дек 2025, 15:00
999

Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки про те, що рашисти нібито контролюють село Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

Ці інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, — наголосили у Генштабі.

Зазначається, що в ході контрдиверсійних заходів:

  • ще на підході до населеного пункту було знищено три військовослужбовці противника;
  • ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше.

Також Генштаб опублікував відео з українськими військовими 33-го окремого штурмового полку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров