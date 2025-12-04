Ракурсhttps://racurs.ua/
Село Доброполье находится под контролем ВСУ, скриншот видео
Российская пропаганда распространяет фейки о якобы захвате Доброполья возле Гуляйполя — Генштаб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210686-rossiyskaya-propaganda-rasprostranyaet-feyki-o-yakoby-zahvate-dobropolya-vozle-gulyaypolya.htmlРакурс
Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки про те, що рашисти нібито контролюють село Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.
Ці інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, — наголосили у Генштабі.
Зазначається, що в ході контрдиверсійних заходів:
- ще на підході до населеного пункту було знищено три військовослужбовці противника;
- ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше.
Також Генштаб опублікував відео з українськими військовими 33-го окремого штурмового полку.