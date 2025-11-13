Ракурсhttps://racurs.ua/
Українською зброєю в ніч на сьогодні, 13 листопада, уражено низку важливих об'єктів окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об'єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України, — зазначили у Генштабі.
Зокрема:
- у тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів «Морской нефтяной терминал», стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі «Кіровське», радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії;
- на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів;
- також уражалися об'єкти на території РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс», «Лютий». Далі буде… — зазначили у Генштабі.