Силы обороны уничтожили склад БПЛА на ВОТ Луганской области, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили склад беспилотников на ВОТ Луганщины — Генштаб

19 янв 2026, 21:47
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 19 січня, завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144-ї мотострілецької дивізії у населеному пункті Новокраснянка на тимчасово окупованій Луганщині.

Зафіксовано влучання в ціль. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також уточнено результати нещодавніх ударів:

  • по нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ -- підтверджено ураження наливного термінала підприємства;
  • ураження ударними безпілотниками нафтобази «Осколнефтеснаб» (населений пункт Котел у Бєлгородській області РФ). Підтверджено знищення одного та пошкодження шести резервуарів типу РВС-1000.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


