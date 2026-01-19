Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони знищили склад БПЛА на ТОТ Луганщини, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вразили склад безпілотників на ТОТ Луганщини — Генштаб
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 19 січня, завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144-ї мотострілецької дивізії у населеному пункті Новокраснянка на тимчасово окупованій Луганщині.
Зафіксовано влучання в ціль. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також уточнено результати нещодавніх ударів:
- по нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ -- підтверджено ураження наливного термінала підприємства;
- ураження ударними безпілотниками нафтобази «Осколнефтеснаб» (населений пункт Котел у Бєлгородській області РФ). Підтверджено знищення одного та пошкодження шести резервуарів типу РВС-1000.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.