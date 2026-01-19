Сили оборони знищили склад БПЛА на ТОТ Луганщини, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 19 січня, завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144-ї мотострілецької дивізії у населеному пункті Новокраснянка на тимчасово окупованій Луганщині.

Зафіксовано влучання в ціль. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також уточнено результати нещодавніх ударів:

по нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ -- підтверджено ураження наливного термінала підприємства;

ураження ударними безпілотниками нафтобази «Осколнефтеснаб» (населений пункт Котел у Бєлгородській області РФ). Підтверджено знищення одного та пошкодження шести резервуарів типу РВС-1000.