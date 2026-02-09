Новини
Ракурс
Сили оборони вразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Уражено пункт управління десантників та склад боєприпасів ворога — Генштаб

9 лют 2026, 14:21
Сили оборони України вразили низку важливих цілей на території ворога та тимчасово окупованих територіях.

Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника;
  • на тимчасово окупованих територіях Херсонської області — в районі населеного пункту Новоолексіївка — уражено склад боєприпасів ворога.

Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів, — розповіли у Генштабі. — Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Джерело: Ракурс


