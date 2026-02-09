Читайте также
Сили оборони України вразили низку важливих цілей на території ворога та тимчасово окупованих територіях.
Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника;
- на тимчасово окупованих територіях Херсонської області — в районі населеного пункту Новоолексіївка — уражено склад боєприпасів ворога.
Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області рф, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів, — розповіли у Генштабі. — Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.