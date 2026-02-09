Новости
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 250 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 250 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

9 фев 2026, 08:29
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 247 тис. 580 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 654 танки;
  • 24 тис. 13 бойових броньованих машин;
  • 37 тис. 56 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 637 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 295 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 127 тис. 962 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 270 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 77 тис. 552 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 69 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаударів, скинув 148 КАБів. Крім того, задіяв 3 тис. 960 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 741 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 104 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

  • Коломійці Дніпропетровської області;
  • Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника.

Источник: Ракурс


