Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Удар ВСУ уничтожил расчет вражеской пушки Д-30 (ВИДЕО)

6 фев 2026, 22:59
999

Захисники України з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та скоригували вогонь по ворожій 122-мм гарматі Д-30.

Відповідне відео сьогодні, 6 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Також було знищено розрахунок гармати.

На відео показано відстеження руху ворожої гармати засобами аеророзвідки, момент удару та наслідки влучання.

Источник: Ракурс


