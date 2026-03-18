В Киеве упали обломки беспилотника, фото: vz.ua

Обломки беспилотника упали на крышу здания в Киеве — КМВА

18 мар 2026, 20:55
Російські безпілотники сьогодні, 18 березня, атакували Київ, оголошувалася повітряна тривога.

Згодом у Telegram-каналі КМВА повідомили про падіння уламків.

Під час останньої повітряної тривоги у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі, — вказано в повідомленні. — На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Також про падіння уламків у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок ворожої атаки на столицю сьогодні ввечері уламок БпЛА впав на дах та також пошкодив стіну торгового центру в Голосіївському районі столиці. Пожежі та постраждалих немає, — розповів він.

Источник: Ракурс


