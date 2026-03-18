У Києві упали уламки безпілотника
Російські безпілотники сьогодні, 18 березня, атакували Київ, оголошувалася повітряна тривога.
Згодом у Telegram-каналі КМВА повідомили про падіння уламків.
Під час останньої повітряної тривоги у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі, — вказано в повідомленні. — На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих.
Також про падіння уламків у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Внаслідок ворожої атаки на столицю сьогодні ввечері уламок БпЛА впав на дах та також пошкодив стіну торгового центру в Голосіївському районі столиці. Пожежі та постраждалих немає, — розповів він.