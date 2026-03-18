У Києві упали уламки безпілотника

https://racurs.ua/ua/n212702-ulamky-bezpilotnyka-vpaly-na-dah-budivli-u-kyievi-kmva.html

Ракурс

Російські безпілотники сьогодні, 18 березня, атакували Київ, оголошувалася повітряна тривога.

Згодом у Telegram-каналі КМВА повідомили про падіння уламків.

Під час останньої повітряної тривоги у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі, — вказано в повідомленні. — На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Також про падіння уламків у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.