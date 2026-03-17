Країна-агресор Росія 16 березня запустила по Києву 40 дорогих безпілотників «Ланцет».

Українська ППО останнім часом демонструє високу ефективність, що змушує Москву вигадувати «знакові новини» для населення. Масований запуск цих БпЛА у бік Києва був елементом інформаційної операції, спрямованої на створення картинки для аудиторії в РФ. Про це радник міністра оборони Сергій Бескрестнов 17 березня повідомив у Telegram.

З цією метою вони запускають на Київ… 40 «Ланцетів». Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи. До «Ланцетів» додають «Шахеди» з фрагментами «Ланцетів», і вранці вся ця зграя вилітає на Київ, — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб ці БпЛА долетіли до столиці, їх модифікували. З дронів зняли бойові частини та встановили додаткові акумулятори. Основна мета атаки полягала не в ураженні цілей, а для створення інформаційного ефекту та демонстрації «уламків» у Києві.

Однак українська протиповітряна оборона, як пише Бескрестнов, вчора добре попрацювала і до Києва долетіли всього кілька «Ланцетів», які не завдали шкоди.

Нагадаємо, 16 березня Київ зазнав масованої атаки російських дронів. Вчора ворог вперше застосував для удару по Києву новий тип ударних БпЛА — безпілотник «Ланцет» впав поряд із Монументом Незалежності. Видання Defense Express поінформувало, що цей безпілотник міг бути оснащений штучним інтелектом. «Ланцет» був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв’язку з оператором.