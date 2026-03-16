Росія вперше атакувала Київ дроном «Ланцет» з ШІ. Фото: Defense Express

Армія Росії вперше застосували для удару по Києву новий тип ударних БпЛА.

Сьогодні поряд із Монументом Незалежності впав російський безпілотник «Ланцет». На те, що це цей дрон вказують його уламки. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення «Ланцета» зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF. Про це повідомило видання Defense Express із посиланням на джерела.

Зазначається, що цей безпілотник міг бути оснащений штучним інтелектом. «Ланцет» був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв’язку з оператором.

На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів, — пише видання.

Також вказується, що зазвичай дальність польоту «Ланцета» становить 50 км. Але у РФ вже вихвалялись тим, що ці БпЛА вже регулярно літають на дальність 90 км, а рекордом є 136 км.

Водночас радник Міністерства оборони Сергій Флеш заявив, що «Ланцети» фізично не можуть долетіти до Києва. За його словами, це ударні дрони для прифронтових цілей. Він припускає, що обломки могли навмисно скинути з «Шахедів» в рамках інформаційної операції ворога.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували безпілотниками Київ. Наслідки обстрілу зафіксували у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. Уламки також впали біля Монументу Незалежності в центрі Києва. Сама стела не зазнала видимих пошкоджень.

Джерело: Defense Express