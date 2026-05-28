Посли G7 продовжують роботу в Україні попри російські погрози

Представники країн «Великої сімки» залишаються в Києві, фото: x.com/G7AmbReformUA

https://racurs.ua/ua/n214106-posly-g7-prodovjuut-robotu-v-ukrayini-popry-rosiyski-pogrozy.html

Ракурс

Представники країн «Великої сімки» залишаються в Києві, попри погрози з боку Росії.

Відповідна заява сьогодні, 28 травня, опублікована на сторінці послів G7 у соцмережі X, де також опубліковане відповідне фото.

Сьогодні вранці представники країн «Великої сімки» провели зустріч з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, щоб обговорити шляхи поліпшення ділового та інвестиційного клімату в країні, — вказано в повідомленні. — Незважаючи на погрози з боку Росії, всі країни «Великої сімки» залишаються в Києві й продовжуватимуть свою роботу з підтримки України!

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що посольство США в Києві залишило українську столицю після погроз Росії щодо нових обстрілів. У МЗС України згодом цю інформацію спростували.