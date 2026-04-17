Российский "Шахед" упал в Днепр, фото: полиция Киева

У Києві поліцейські вилучили з Дніпра безпілотник із бойовою частиною, запущений ворогом під час вчорашньої масованої атаки на столицю.

Про це сьогодні, 17 квітня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Про небезпечну знахідку до поліції повідомив мешканець Голосіївського району. Під час обстеження акваторії правоохоронці встановили, що у воді знаходився ворожий БпЛА з бойовою частиною, — розповіли у поліції. — Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

За попередніми даними, з річки вилучили безпілотник типу «Герань-2», який використовувався під час останньої комбінованої атаки на столицю.