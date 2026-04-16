Россия за сутки атаковала Украину 703 воздушными целями.

Країна-агресор Росія за добу атакувала Україну 703 повітряними цілями.

З 7.00 15 квітня по 7.00 16 квітня ворог здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. Зокрема, по Україні летіли 19 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 659 БпЛА різноманітних безпілотників. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Російські атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона знешкодила 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

вісім балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;

636 БпЛА.

Ще 12 ворожих ракет та 20 дронів-камікадзе влучили на 26 локаціях, а уламки збитих цілей упали на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 16 квітня масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Гриміли вибухи в Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові. Наразі відомо про 14 загиблих та 95 постраждалих громадян. Зафіксовано значні руйнування, також виникли масштабні пожежі.