Россия ночью атаковала Украину ракетами и БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/n214085-rf-nochu-udarila-po-ukraine-kinjalom-i-147-dronami.html

Ракурс

Російська Федерація вночі 28 травня завдала чергового удару по Україні.

Із Липецької області РФ окупанти запустили аеробалістичну ракету «Кинджал», а також 147 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» й безпілотників інших типів із семи напрямків. Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Захисники неба змогли знешкодити 138 ворожих БпЛА. А «Кинджал» та дев’ять дронів влучили на семи локаціях, а також уламки впали на шести локаціях.

В Одеській області, як поінформував голова ОВА Олег Кіпер, окупанти атакували ударними безпілотниками південь регіону. Російський дрон влучив у приватний житловий будинок та обʼєкт інфрастуктури. У прилеглих будинках повилітали вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

У Полтавській області, за інформацією місцевої влади, уламки ворожого БпЛА впали у Полтавській громаді й пошкодили житлові будинки та господарські споруди. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Дніпропетровській області росіяни понад 20 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією. Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що у Павлоградському районі ворог обстріляв Павлоград та Богданівську громаду. Там пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. Постраждали двоє чоловіків та жінка, одного з чоловіків госпіталізували.

А в Нікопольському районі від обстрілів потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджено будинок та АЗС.

Нагадаємо, 27 травня російська армія атакувала Україну 163 ударними БпЛА, але протиповітряна оборона знешкодила 150 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Також було зафіксовано влучання восьми ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.