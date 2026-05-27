Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
163 БпЛА атакували Україну в ніч на 27 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214055-163-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-27-travnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня (з 18.00 26 травня), атакували Україну загалом 163 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Шаталово. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.