Знищення російських загарбників, скріншот відео
Наземні роботи-камікадзе знищили укриття рашистів (ВІДЕО)
Два наземні роботи-камікадзе знищили укриття разом із ворогом всередині.
Відповідне відео сьогодні, 26 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як перший наземний роботизований комплекс перший потужним вибухом завалює вихід, другий — добиває особовий склад.
Це нові підходи до знищення ворога засобами НРК для збереження наших людей, — наголошують у Сухопутних військах.