Знищення російських загарбників, скріншот відео

Наземні роботи-камікадзе знищили укриття рашистів (ВІДЕО)

26 тра 2026, 22:39
Два наземні роботи-камікадзе знищили укриття разом із ворогом всередині.

Відповідне відео сьогодні, 26 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як перший наземний роботизований комплекс перший потужним вибухом завалює вихід, другий — добиває особовий склад.

Це нові підходи до знищення ворога засобами НРК для збереження наших людей, — наголошують у Сухопутних військах.

Джерело: Ракурс


