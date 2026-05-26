Агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення

Російського агента, який коригував повітряні атаки рашистів по Павлограду на Дніпропетровщині, засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це сьогодні, 26 травня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисника — жителя цього райцентру — СБУ затримали у листопаді 2025 року.

Встановлено, що зловмисник мав першу групу інвалідності, яку використовував під час перевірки документів правоохоронцями і для безперешкодного перетину блокпостів, коли виходив «на завдання», — розповіли у СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

чоловік обходив прифронтове місто та його околиці, щоб виявити локації Сил оборони, по яких ворог готував обстріли;

одночасно через свого агента рашисти намагалися дізнатися інформацію про місця розташування виробничих цехів з виготовлення безпілотних комплексів;

під час розвідвилазок агент також фотографував на телефонну камеру зовнішні периметри електропідстанцій для підготовки нових та коригування повторних атак РФ на енергооб'єкти України.

Зловмисника затримали за місцем його проживання. При обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував у Телеграм-каналах заклики до окупації Дніпропетровщини, — зазначили у СБУ.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).